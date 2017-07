Een bom in je rugzak? Superspeurhond Bentley laat je er niet mee wegkomen

WOENSDRECHT - Honden die explosieven kunnen opsporen zijn er al langer, maar de hond die ook een bewegend explosief vindt is nieuw. Bentley heet hij en het is de allereerste hond in Nederland die daar speciaal voor getraind is. Hij heet de 'Vapor Wake Dog' en hij heeft zijn opleiding gevolgd op vliegbasis Woensdrecht.

"Er zijn er veel te weinig van en we hebben ze eigenlijk vandaag al nodig", zegt Willy Stevens, hoofd van het expertisecentrum voor diensthonden. "De wereld verandert en aanslagen worden op een andere manier gepleegd. Kijk maar naar Zaventem.” Hij doelt op de aanslag op het vliegveld van Brussel, daar droegen de terroristen de explosieven zelf de luchthaven binnen.



De honden die nu explosieven opsporen kunnen dat alleen op stilstaande objecten. Maar Bentley, die een nieuw ontwikkelde opleiding heeft gevolgd, kan het explosief ook volgen. "Hij volgt het geurspoor tot aan de oorspronkelijke bron", legt Stevens uit. En dat komt er in de praktijk op neer dat Bentley iemand met explosieven in zijn rugzak er meteen uitpikt.



De test

Een klein proefje op de som met de verslaggever van dienst laat gelijk zien hoe snel hij is. In haar tas wordt explosief materiaal verstopt. Wanneer ze tussen zes militairen langs Bentley wandelt rent hij haar achterna. Missie geslaagd.



Hij doet z'n werk dus goed en het nut van de hond is duidelijk. Toch is Bentley de enige hond in Nederland die dit trucje onder de knie heeft. "We hebben met Bentley onderzocht wat de beste trainingsmethode is, nu kunnen we met die kennis meer honden trainen”, zegt Stevens. Hij hoopt dat eind van het jaar met die cursus te kunnen beginnen, zodat er straks meer honden kunnen wat Bentley kan.