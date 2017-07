Steekpartij in Roosendaal: dader vlucht op fiets

ROOSENDAAL - Op de Hoogstraat in Roosendaal is donderdagavond rond zeven uur iemand lichtgewond geraakt na een steekpartij. Dat meldt de politie op Twitter.

De vermoedelijke dader is gevlucht op de fiets. De politie is nog steeds naar de verdachte op zoek.



Er werd een traumahelikopter voor het slachtoffer opgeroepen, maar diens komst is later weer geannuleerd.