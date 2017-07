Regionaal opleidings- en scholingsfonds kan krapte op arbeidsmarkt meer lucht geven

EINDHOVEN - De economie trekt weer aan. Het bedrijfsleven zit te springen om personeel, maar dat wil nog niet zo vlotten. Aan de andere kant zijn er in Nederland 1,2 miljoen mensen zonder werk, maar die graag aan de slag willen.

Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar aan de Tilburg University, is er sprake van een mismatch. Een regionaal opleidings- en scholingsfonds zou werkzoekenden kunnen ‘upgraden’ en de arbeidsmarkt in Brabant al wat meer lucht geven.



Serieuze krapte

Volgens Wilthagen gaat de vraag van bedrijven naar nieuwe arbeidskrachten en hetgeen werkzoekenden te bieden hebben meer en meer uit de pas lopen. “Het opleidingsniveau van veel werkzoekenden sluit niet meer aan bij vraag van bedrijven. Daarnaast was er tijdens de crisis bijvoorbeeld in sectoren als de bouw en de zorg minder vraag naar arbeidskrachten. Studenten dachten daar is niets meer te doen en nu de vraag weer stijgt, is de aanwas onvoldoende”, beschrijft Wilthagen.



Verschillende sectoren, onder meer ict en techniek, hebben te kampen met serieuze krapte op de arbeidsmarkt. Wilthagen: “We zijn de achterstand aan het inhalen. Maar krapte houdt nog steeds in dat het nog maanden duurt voordat vacatures worden ingevuld. Groeiende bedrijven als bijvoorbeeld VDL loopt tegen een grens aan. Ze kunnen veel meer auto’s maken, maar kampen met een personeelstekort. Er wordt momenteel zelfs geprobeerd om mensen aan te nemen zodat er tijdens de pauzes doorgewerkt kan worden.”



Lassers

Het totaal aantal openstaande vacatures is de afgelopen jaren verdubbeld van 18.000 (2013) naar 37.000 in 2017. De bouwsector is koploper met een toename van het aantal vacatures met 287 procent, maar de overheid, horeca en in de logistiek kan men nog wel wat mensen gebruiken. Om vraag en aanbod in de provincie beter bij elkaar te brengen gaat de Arbeidsmarkt-Dashboard van Brainport zoveel mogelijk informatie over de arbeidsarbeidsmarkt te verzamelen. “Dat maakt de arbeidsmarkt transparanter. Het maakt meteen duidelijk waar behoefte aan is. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld in Oost-Brabant behoefte aan lassers is, terwijl er in West-Brabant lassers op zoek zijn naar werk. Daar kan een werkgever op inspelen.”



Wilthagen is voorstander een regionaal opleidings- en scholingsfonds. “De vraag van bedrijven sluit niet meer aan bij wat werkzoekenden te bieden hebben. Er zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen zonder werk, maar die wel graag aan de bak willen. Werklozen kunnen hun opleidingsniveau of vaardigheden weer op niveau kunnen brengen en op die manier meer kans maken op een baan. Het geld voor het fonds zou van de overheid of bedrijven kunnen komen. Veel sectoren hebben scholingsfondsen, dan kunnen mensen ook nog switchen van sector.”



