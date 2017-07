Mooi begin schoolvakantie: volgende week gaan we weer richting de 30 graden

EINDHOVEN - Vanaf zaterdag heeft heel schoolgaand Brabant vakantie. En natuurlijk hopen de thuisblijvers op goed en vooral zonnig weer. Nou, ze worden op hun wenken bediend, al moet de eerste dagen nog wel rekening worden gehouden met wat regen.

Maar na regen komt zonneschijn en dit gaat ook voor komende zondag op. Het wordt qua temperatuur de mooiste dag van de week, met een graad of 23. En droog dus.



Echt zonnig wordt het niet, maar het is wel lekker weer om buiten wat te doen of juist helemaal niets te ondernemen. Het is toch vakantie?



Donder op zeggen

De eerste helft van de volgende week vertoont de middagtemperatuur een stijgende lijn. Woensdag ligt de 30 graden alweer binnen bereik, volgens Weer.nl .



Maar omdat het zo snel gaat, kun je er donder op zeggen dat er onweers- en regenbuien komen. Dat zou vooral jammer zijn voor de mensen die in onze provincie de buitenlucht opzoeken.



Of voor de deelnemers aan de Internationale Wandelvierdaagse die dinsdag van start gaat in Nijmegen en bij traditie duizenden Brabanders onder de deelnemers telt. Een poncho of paraplu meenemen kan geen kwaad. Of is dat juist de weergoden verzoeken?