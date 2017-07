Marianne Vos gaat bij rentree in ultrakorte proloog weer onderuit

VLISSINGEN - Marianne Vos ontbrak door een gebroken sleutelbeen tijdens het NK wielrennen en de Giro Donne. Donderdagavond maakte ze haar rentree op de weg tijdens de BeNe Ladies Tour. Een succes werd het niet, de wielrenster uit Babyloniënbroek kwam in de proloog van 1,9 kilometer ten val.

Ze had er nog geen kilometer opzitten toen Vos tegen het asfalt smakte. Bij een bocht van 180 graden ging ze in de fout, ze begon te snel weer met trappen. De schade bleef beperkt tot een een wondje en een schaafplek op haar rechter onderarm.



Vos had geluk dat ze de proloog uiteindelijk nog uit wist te rijden. Bij de val liep de tube van haar achterwiel, maar in de korte proloog mochten rensters niet gevolgd worden door een materiaalwagen. Met hulp van toeschouwers werd de band er weer opgelegd."





Vos reed de 1,9 kilometer uiteindelijk uit in drie minuten en elf seconden. De Australische Annette Edmondson won de proloog in Vlissingen, voor Janneke Ensing en Elinor Barker. Edmondson was 46 seconden sneller dan Vos.