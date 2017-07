CM Group verstuurt 100 sms'jes per minuut: van tandartsafspraak tot inlogcode

EINDHOVEN - Een herinnering voor een afspraak bij de tandarts. Een code om in te loggen bij DigiD. Een pakketbezorger die laat weten dat hij onderweg is. Je stem uitbrengen op de mogelijke winnaar van het Eurovisiesongfestival. Hoewel appen ontzettend populair is, wordt belangrijke informatie van overheid, banken, verzekeraars, bedrijven of goede doelen steeds vaker via sms gestuurd.

Drijvende kracht achter al deze processen is CM Group in Breda. Het bedrijf verstuurt zo’n 100 sms’jes per minuut en is goed voor 100 miljoen omzet per jaar.



“Met sms is de attentiewaarde van de boodschap veel groter”, zegt Jeroen van Glabbeek die samen met Gilbert Gooijers de grondlegger is van CM Group (Club Message). “Via de post krijg je dergelijke informatie nauwelijks meer. En via e-mail valt een bericht nauwelijks op tussen alle andere. Als een bedrijf wil dat de informatie wordt gelezen, dan is een sms het beste middel.”



Door klanten of patiënten op die manier te informeren of te herinneren, wordt jaarlijks miljoenen bespaard, stelt Van Glabbeek. “Stel: je bent vergeten om voor een operatie nuchter te blijven, dan kan een operatie niet doorgaan en kost dat het ziekenhuis veel geld.”



Aanvullende pincode

Veiligheid is een steeds belangrijkere reden dat CM namens bedrijven informatie via sms verstuurt. Van Glabeek: “Er komen steeds meer regels voor de veiligheid. Mensen gebruiken vaak hetzelfde wachtwoord of schrijven verschillende wachtwoorden op. Dat is niet veilig. Een sms is dan een mooie en veilige methode om ook nog een aanvullende pincode te versturen.” De CM Group sloot onlangs een nieuwe overeenkomst voor vier jaar om de overheid op dit gebied te blijven ondersteunen.



Een van onderdelen van het bedrijf is CM Payments dat samen met banken een nieuw betalingssysteem heeft ontworpen: QR.



Van Glabbeek: “We willen graag innoveren. De huidige betalingswijze is niet handig. Je moet soms op een acceptgiro een cijfercode overtikken of je pasje in een pinautomaat stoppen. Voor de trein heb je weer een OV-kaart nodig. Het kan allemaal een stuk eenvoudiger, bijvoorbeeld door een product zelf te scannen en zodra je naar buiten loopt is het betaald. Momenteel zijn banken al bezig om in hun apps iDeal-QR in te bouwen. Het scannen van een QR-code met een smartphone is straks al voldoende om te betalen. Aan het eind van dit jaar moet het werken.”



