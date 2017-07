Gaat er water stromen door de binnenstad van Breda? Alleen als er een investeerder wordt gevonden

BREDA - De gemeenteraad van Breda is enthousiast over het plan om het laatste deel van de Nieuwe Mark door het centrum van de stad laten lopen. Maar dan moet er wel mede-financiering van een andere partij volgen: het plan gaat namelijk 25 miljoen kosten.

Donderdagavond werk het plan door de raad besproken. De SP, GL, CDA en D66 dienden een motie in voor uiterste inspanning bij de zoektocht naar cofinanciering. Volgens hen is het huidige voorstel nog te vrijblijvend. De motie werd met 35 stemmen voor (en twee tegenstemmen) aangenomen.



De raad heeft ook ingestemd met het maken van een ontwerp en het treffen van voorbereidingen voor de aanleg van de Nieuwe Mark. Dat gaat samen 2,2 miljoen euro kosten.Door de route van het laatste stuk van de Nieuwe Mark zijn afgelopen jaar twee opties onderzocht . Via de Markendaalseweg en over het terrein van de Seelig kazerne. Uit het onderzoek bleek dat de variant over de Markendaalseweg niet haalbaar was.Daarom hebben de burgemeester en wethouders gekozen voor het tracé over het kazerneterrein. De Nieuwe Mark eindigt nu op de hoek van de Markendaalseweg en wordt straks doorgetrokken richting de Vredenburchsingel.Daarmee is de cirkel van water in de binnenstad rond. De bouw zal zo'n drie tot vier jaar in beslag nemen. Het is de bedoeling dat de aanleg volgend jaar start.