Auto raakt van weg, ramt lantaarnpaal en boom

EMPEL - Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt nadat hij de macht over het stuur van zijn auto verloor. Dit gebeurde op De Diepteweg.

De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal, reed een boom uit de grond en kwam vele meters verder tot stilstand.



Trauma-arts

De bestuurder is met hoge spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een traumateam werd ingevlogen en landde langs de snelweg A2 bij het provinciehuis. De trauma-arts is daar in de ambulance gestapt en meegereden naar het ziekenhuis.