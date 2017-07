Ernstige mishandeling in Grave, slachtoffer naar ziekenhuis

GRAVE - In Grave is iemand ernstig mishandeld in de Gasthuisstraat. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

De melding van de mishandeling kwam rond vier uur 's nachts binnen.



Aanleiding

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Ook de aanleiding voor de mishandeling is nog niet duidelijk.



Meer informatie volgt.