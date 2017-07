Jongeren aan cocaïne en pillen: 'Het is vechten tegen bierkaai, maar anders wordt het nog erger'

DEURNE - Wethouder Marnix Schlösser maakt zich grote zorgen. Hij hoort steeds vaker dat jongeren in Deurne aan de drugs zijn. "Als ik dan doorvraag naar wat voor soort drugs, gaat het echt over cocaïne en pillen." De gemeente start vrijdagavond een campagne. Op de Markt kunnen filmpjes over alcohol- en drugsmisbruik worden bekeken, kan je je preventief laten testen en zijn hulpverleners aanwezig.

"Het probleem wordt steeds groter", stelt wethouder Schlösser. "Het is niet een typisch 'Deurne-probleem'. Ik denk dat je overal in de regio en in heel Brabant ziet dat drugsdebruik een steeds groter probleem wordt, vooral onder jongeren. Waar eerst heel veel de focus lag op alcoholmisbruik - terecht, denk ik - zie je dat de focus nu veel meer verschuift richting preventie op drugsgebied. En dat is hard nodig, gezien de signalen."



Escalatie

De cijfers zijn volgens hem 'op zich niet zo heel alarmerend of schrikbarend'. "Het zijn vooral verhalen die je hoort van de jongeren zelf die eigenlijk oproepen tot actie. Ik word eigenlijk iedere week een of twee keer aangesproken door jongeren. Dan hebben we het over tieners van 12 tot jongeren van 19."



Hij hoort van jongeren die uit vriendengroepen worden gezet omdat ze te veel gebruiken. "Dan valt zo'n jongere buiten de boot en zal de situatie waarschijnlijk alleen maar escaleren." En kinderen van 14 of 15 jaar die letterlijk zeggen dat de helft van hun klas drugs gebruikt.



Rol ouders

Schlösser heeft zich ook afgevraagd of dit geen stoere praat is. "Want dat is op die leeftijd ook wel gebruikelijk. Maar als je dit heel vaak hoort, is het toch wel iets waarmee je iets moet doen. Waar je als gemeente op zal moeten reageren. Hoe langer je wacht met iets doen, hoe groter het probleem wordt..."



Hij wijst onder meer op de rol van ouders. "Ik denk dat ouders drugsgebruik van hun kinderen vaak niet in de gaten hebben. Heel veel ouders zeggen dat hun kind 'zoiets niet doet'." Ouders moeten hierin opgevoed worden, meent Schlösser.



"Ze zijn best goed in het letten op alcohol, maar drugsgebruik is een heel nieuw fenomeen. Het is deels aan ons om die ouders op te voeden. Let op, houd je kind in de gaten. Zorg dat je weet wat er bestaat en wat er speelt. Zodat je überhaubt iets kán herkennen. We moeten hen leren hoe ze het gesprek kunnen aangaan met hun kinderen om te voorkomen dat er iets gebeurt en hoe ze hun kind verantwoordelijkheid kunnen bijbrengen zodat 'ie wat steviger in de schoenen komt te staan en nee kan zeggen op het moment dat iets aangeboden wordt."



Aanpakken

De wethouder hamert erop dat het belangrijk is om te signaleren wat er gebeurt op de middelbare school, in de horeca, in vriendengroepen en wat zich afspeelt tijdens verjaardagen. "En op het moment dat iemand iets gebruikt - en vooral als iemand dealt - die aanpakken. Dat hoort er ook bij. Je zal hiertegen moeten vechten. Dat is vechten tegen de bierkaai. Maar als je niets doet, wordt het nog erger. "