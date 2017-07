Inpakken en wegwezen: de zomervakantie in Brabant begint vandaag!

EINDHOVEN - Het is zover: vrijdagmiddag begint officieel de zomervakantie in het zuiden van Nederland. Dat wordt koffers en rugzakken inpakken, de caravan uit de winterstalling halen of nog een lastminute vakantie naar de zon boeken.

Vermoedelijk komt dit weekend de vakantie-uittocht in het zuiden pas echt goed op gang. Vorige week leidde de start van de vakantie in het midden van het land tot honderden files op de Nederlandse wegen.



Volle wegen, ook in buitenland

Behalve voor drukte op de nationale wegen, waarschuwt de ANWB komend weekend ook voor volle wegen in het buitenland. Vooral op vrijdag en zaterdag wordt op de vakantieroutes veel oponthoud verwacht. Frankrijk heeft een lang weekend vrij rond de nationale feestdag Quatorze Juillet.



Voor Brabanders die hun vakantie in eigen land vieren of later op vakantie gaan, gaat in ieder geval volgende week de zon schijnen. Er worden een paar zomerse dagen voorspeld.



Nieuw asfalt A2

Verder wordt er onder meer in Duitsland op veel plaatsen aan de weg gewerkt, komend weekend in totaal op 470 locaties. Ook in Brabant wordt aan de weg gewerkt. Op de snelweg A2 krijgt het knooppunt Ekkersweijer bij Eindhoven nieuw asfalt. De verbindingsweg vanuit Eindhoven/Tilburg richting Den Bosch is dicht van vrijdag 21.00 uur tot maandag 6.00 uur.



In Zwitserland kan de wachttijd voor de Gotthardtunnel zaterdag door vakantieverkeer oplopen tot twee uur, waarschuwt de ANWB.