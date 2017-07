Vandaag is de uitvaart van Tijn

HAPERT - Vrijdag, op de dag dat hij zeven jaar oud zou worden, is de uitvaart van Tijn Kolsteren. De nagellakheld uit Hapert werd bekend door zijn geldinzamelingsactie tijdens Serious Request. Een week geleden overleed Tijn aan de gevolgen van hersenstamkanker.

Hij ontroerde het hele land toen hij vorig jaar langskwam bij het Glazen Huis in Breda. Of Tijn nagels mocht lakken om geld op te halen voor andere zieke kinderen, zo luidde de vraag van zijn vader. Dj Domien Verschuren viel stil en knikte instemmend. Niet veel later liep Nederland met gekleurde nagels rond.



Tijn sprokkelde tijdens Serious Request 2,5 miljoen euro bij elkaar. Met zijn laatste nagellakactie ‘Lak door Tijn’ werd 1,2 miljoen euro ingezameld. Een dag later overleed hij aan de gevolgen van de ziekte waar hij eerst geld voor inzamelde. Tijn, we zullen je nooit, maar dan ook nooit vergeten.