Volleybaltrainer uit Berlicum weer vast voor filmen tienermeisjes onder de douche

DEN BOSCH / BERLICUM - Een 27-jarige volleybaltrainer uit Berlicum moet terug naar de gevangenis. Hij wordt verdacht van het stiekem maken van naaktopnames van jonge speelsters. De man kwam eerder op vrije voeten, maar justitie ging in hoger beroep tegen dit besluit van de rechtbank. Met succes, zo bleek vrijdagochtend voor het hof in Den Bosch.

De volleybaltrainer werd eind mei aangehouden en twee weken later vrijgelaten. Volgens de beschuldigingen heeft hij volleybalsters gefilmd, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Drie meisjes van 14 en 15 jaar hebben tot nu toe aangifte gedaan. Maar hoe groot de zaak precies is, is nog onduidelijk.

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verloopt het onderzoek stroef. Zo weigert de verdachte zijn wachtwoord voor zijn computer te geven, waardoor de politie nog geen toegang tot gegevens op zijn computer heeft kunnen krijgen.



Actief bij verschillende clubs

De verdachte gaf onder meer training bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven, maar ook bij andere verenigingen. Ook was hij eerder voorzitter van de jeugdcommissie van volleybalvereniging Hands-Up in Berlicum.

De man zou de opnames onder meer gemaakt hebben bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven en vv Detac in Zeeland. Hij zou tegen de lamp zijn gelopen toen een meisje zag dat hij zijn telefoon onder haar kleedhokje had gehouden voor opnames.