Fietser zwaargewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Ravenstein

RAVENSTEIN - Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond tien uur op de Dorpenweg in Ravenstein. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verschillende hulpverleners kwamen ter plekke. Zo landde er onder meer een traumahelikopter.

Ook de bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Onderzoek politie

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. De Dorpenweg was na het ongeluk even afgesloten.