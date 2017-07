Voetbalfeest barst bijna los in Breda en Tilburg, nog kaarten te koop voor EK vrouwenvoetbal

TILBURG/BREDA - Het wordt de komende weken één groot voetbalfeest in Breda en Tilburg tijdens het EK Vrouwenvoetbal. En wie wil, kan dat feestje mee vieren, want er zijn nog voldoende kaarten te koop voor het EK. De eerste wedstrijd in Breda is aanstaande maandag, Tilburg volgt een dag later.

In het Rat Verlegh Stadion in Breda worden vijf wedstrijden gespeeld: 4 groepswedstrijden en een halve finale. Tilburg is de speelstad voor 4 groepswedstrijden en een kwartfinale. De Oranje Leeuwinnen spelen in het Koning Willem II stadion op maandag 24 juli tegen de Belgische ‘Red Flames’. Die wedstrijd is uitverkocht.



Kaartjes voor 10 euro

Voor alle andere wedstrijden in Breda en Tilburg (zie hieronder het overzicht) zijn nog genoeg kaarten beschikbaar. Al vanaf tien euro per kaartje kan je kijken naar de Europese top van het vrouwenvoetbal. Ter vergelijk: bij het EK 2016 voor mannen kostte een kaartje voor een groepswedstrijd minimaal 68 euro, zo zocht actiepagina.nl uit.



De Leeuwinnen spelen drie groepswedstrijden, waarvan dus één in Brabant. Mocht Oranje tweede worden in Groep A en de kwartfinale winnen, dan spelen de Leeuwinnen in Breda hun halve finale op donderdag 3 augustus.



Brabantse Leeuwinnen op tv

Omroep Brabant besteedt uiteraard aandacht aan de EK Vrouwenvoetbal. Op televisie wordt vrijdag 14 juli vanaf 18.55 uur de EK-special Brabantse Leeuwinnen uitgezonden. In de uitzending zitten interviews met de Brabantse speelsters Angela Christ, Danielle van de Donk en Kika van Es, vrouwenvoetbal-ambassadeur Pierre van Hooijdonk en voetbaltrainer Robert Maaskant



Wedstrijden in Breda

Maandag 17 juli: Duitsland – Zweden

Donderdag 20 juli: Noorwegen – België

Zondag 23 juli: Engeland – Spanje

Woensdag 26 juli: Zwitserland – Frankrijk

Donderdag: Halve finale



De Fanzone in Breda is op de Willemstraat, bij het station. Alle dagen dat er in Breda gevoetbald wordt is deze open. Ook tijdens de openingswedstrijd van het EK op zondag, de kwartfinales, halve finales en de finale zijn fans daar welkom.



Wedstrijden in Tilburg

Dinsdag 18 juli: Frankrijk-IJsland

Vrijdag 21 juli: Duitsland – Italië

Maandag 24 juli: België – Nederland (uitverkocht)

Donderdag 27 juli: Portugal – Engeland

Zondag 30 juli: Kwartfinale



De Fanzone in Tilburg is op het Pieter Vreedeplein en open op alle dagen dat er in Tilburg gevoetbald wordt.