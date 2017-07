Talloze PSV-supporters staan in Eindhoven voor een stoel

EINDHOVEN - Tientallen supporters staan vrijdag in de rij voor het Philips Stadion om oude stadionstoeltjes te kopen. De eerste duizend exemplaren die uit de Eindhovense voetbaltempel zijn gehaald, zijn vrijdag in de verkoop gegaan. Rond één uur zijn er nog honderd over.

PSV gaat in etappes zo'n 23.000 stoeltjes vervangen. Onder een van de kopers is de kleindochter van Anton Philips, zoals op de foto te zien is.



De stoeltjes worden van twaalf tot drie uur ’s middags verkocht aan de spoorzijde van het Philips Stadion - bij ingang 30, om precies te zijn. Ze kosten vijf euro en moeten contant worden afgerekend. De overige verkoopdagen voor de eerste stoelen zijn op 19 en 20 juli.Overigens krijgen kopers het stukje stadionhistorie direct mee bij aanschaf. Houd daar dus rekening mee als je een stoel wilt maar van plan bent om bijvoorbeeld met de fiets te gaan. De opbrengst komt ten goede aan de PSV Foundation en sfeeracties.Wil jij ook zo'n stoel maar heb je geen tijd of zin om langs te gaan bij het Philips Stadion? Omroep Brabant-programma Brabants Bont geeft vijf exemplaren weg. Houd de site de komende week in de gaten voor meer informatie.