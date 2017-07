Sooi de C. 18 jaar de cel in voor moord op Hugo van Houten in Molenschot

BREDA - Sooi de C. uit Tilburg moet 18 jaar de cel in voor de moord op Hugo van Houten in 2015 bij een camping in Molenschot. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag beslist. Tegen de C. was 25 jaar gevangenisstraf geëist.

Volgens de rechtbank gaat om een bijzonder ernstig misdrijf, waarbij niets anders past dan een lange gevangenisstraf. De rechtbank spreekt van een kille afrekening in het crimineel circuit. De rechtbank heeft bij de strafmaat gekeken naar soortgelijke maatregelen.



Zwangere vriendin

Van Houten woonde in Capelle aan den IJssel. Hij zat in de zomervakantie van augustus 2015 op camping Linberg Park in Molenschot met zijn zwangere vriendin. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar en hadden een afspraak op die zomerdag. Beide mannen hadden banden met de motorclub No Surrender.



Op 17 augustus werd Van Houten van dichtbij onder vuur genomen op de Broekstraat in Molenschot. Van Houten overleed ter plaatse. Volgens het onderzoek werd Van Houten eerst beschoten en vervolgens 250 meter achterna gerend. Waarschijnlijk viel het slachtoffer voorover waarna de schutter de liquidatie met twee kogels van dichtbij door het hoofd afmaakte.



Het politieonderzoek leidde naar Tilburger Sooi de C. (42), die op de vlucht was. Er volgden een tv-oproep, een vermelding op de nationale opsporingslijst en een Europees aanhoudingsbevel. De C. zat in Roemenië. Hij werd in oktober 2016 opgespoord en naar Nederland teruggehaald.



