PSV maakt zich op voor Europees kwalificatieduel in Kroatië of Zwitserland

EINDHOVEN - Bij de loting voor de voorronde van de Europa League is PSV gekoppeld aan Osijek of Luzern. De Eindhovenaren spelen in de derde voorronde van de Europa League.

Volgende week donderdag is de tegenstander bekend, Osijek en Luzern spelen dan het tweede onderlinge duel. Osijek won het thuisduel in Kroatië donderdagavond met 2-0. Osijek werd afgelopen seizoen vierde in Kroatië, FC Luzern eindigde als nummer vijf in Zwitserland.



Na de derde voorronde wacht bij winst voor PSV nog een kwalificatieronde voor het zeker is van deelname aan de groepsfase van de Europa League.PSV speelt op donderdag 27 juli thuis, een week later is de return.