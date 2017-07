Rijksrecherche begint onderzoek naar lekken nieuwe burgemeester Den Bosch

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de burgemeestersprocedure in Den Bosch. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, heeft het OM gevraagd dit te doen. Er wordt gekeken of de vertrouwenscommissie informatie over de nieuwe burgemeester heeft gelekt.

Jack Mikkers wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch. Maar hij bleek niet de eerste keus te zijn. De vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad had het oog laten vallen op Jan Hamming. En dit kwam naar buiten.



De Rijksrecherche gaat onderzoek doen hoe dit kon gebeuren. Volgens de provincie gebeurt dit op 'zeer korte termijn'.



Hamming koos maandag voor de gemeente Zaanstad en trok zich terug uit de procedure. Een dag later moest de nieuwe burgervader van Den Bosch voorgedragen worden. Het werd Mikkers, de huidige burgemeester van Veldhoven.



Gevierd met Bossche bollen

Jack Mikkers lijkt vooralsnog nog steeds zin te hebben in zijn nieuwe functie. Hij nam deze week vier Bossche bollen om het te vieren. Het is de bedoeling dat hij in oktober huidig burgemeester Ton Ronbouts opvolgt.