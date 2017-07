Deze mannen zijn op zoek naar een vrouw: 'Je wordt op handen gedragen'

EINDHOVEN - De dertien mannen van het Eindhovense bedrijf Edubookers zoeken een vrouw. Als collega, welteverstaan. Het team dat in de woorden van directeur/eigenaar Paul Schrama is ontstaan zoals een voetbalteam vaak ontstaat, via-via dus, kan wel wat ‘vrouwelijke energie’ gebruiken. Eén ding belooft Paul zijn nieuwe collega op voorhand: ‘Je zal door ons op handen worden gedragen’.

Het bedrijf in Eindhoven dat volgens de directeur te omschrijven is als de booking.com van opleidingen bestaat 2,5 jaar. En voor het eind van dit jaar moet het team wat hem betreft versterkt zijn met zeker twee en misschien wel drie dames. "Een uitdaging voor ons als internetbedrijf", geeft hij aan.

"Maar we doen absoluut ons best. Zo zijn we op social media druk bezig om aandacht te vragen voor onze zoektocht."



Maar waarom zou een dame volgens Paul bij zijn bedrijf moeten solliciteren? "Bij ons kun je jezelf zijn, je komt terecht in een superenthousiast team en onze organisatie is zo plat als een dubbeltje", somt hij op.

"Daarbij genieten we hier elke dag van de lekkerste, gezonde (!) lunch die je je kunt voorstellen: broodjes, soepjes, sapjes, alles erop en eraan."



Het bedrijf heeft op het moment een aantal vacatures . "Een vrouwelijke developer is waarschijnlijk kansloos", stelt Schrama. "Maar een online marketeer, accountmanager of customer service medewerker, dat moet toch lukken?"

Ben jij de ideale nieuwe, vrouwelijke, collega om dit team in toom te houden, aarzel dan niet. Op handen worden gedragen door niet één, maar door dertien mannen. Dat wil jij toch ook?