Wie moet de Brabander van het Jaar worden?

SON - Ken je iemand die altijd voor anderen klaar staat? Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is? Geef diegene dan nu op voor de verkiezing Brabander van het Jaar 2017.

Kandidaten aanmelden kan door een mail te sturen naar brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl. Vermeld daarin de naam van de persoon die je aan wilt melden en leg uit waarom hij of zij de titel 'Brabander van het Jaar 2017' echt verdient. Vergeet ook niet jouw eigen gegevens, want als degene die je hebt aangemeld wordt uitgekozen als kandidaat, dan nemen wij contact met je op.



Fietsheld

Vorig jaar kregen we veel aanmeldingen binnen. Uiteindelijk koos ons publiek voor Ruud van der Meijden uit Tilburg. Hij zet zich in voor Gijsje Eigenwijsje, een stichting die ervoor zorgt dat families met een ernstig ziek kind er even tussenuit kunnen in een vakantiehuisje.



Hij zamelde geld in door maar liefst 48 uur achter elkaar te fietsen. Daarom werd hij de Brabander van het Jaar 2016.