Trio van 16-jarige jongens terroriseert speelveldje, drie jongens bedreigd en beroofd

WAALWIJK - Een 14-jarige jongen is donderdagmiddag in het Willaertpark in Waalwijk bedreigd met een schaar. Drie jongens van 16 jaar pakten zijn geluidsbox af en namen ook nog een rugzak mee van twee andere jongens. In de rugzak zaten twee mobieltjes.

Aan de bedreiging en de diefstal ging een ruzie met een ander klein jongetje vooraf. Een 12-jarige jongen voetbalde rond halfvijf met zijn vriendjes op het speelveld. Daar ontstond gedoe met het kleine jongetje. Hij ging weg, maar kwam terug met drie ‘grote’ jongens van ongeveer 16 jaar.

Een van die 16-jarige jongens nam vervolgens een voetballertje in de houdgreep en nam zijn rugzak mee. De 14-jarige jongen werd even verderop in het park bedreigd met een schaar. Zijn geluidsbox werd gejat. Het 16-jarige trio heeft waarschijnlijk ook nog een fiets gestolen.