Kika van Es ontbrak op WK door dubbele beenbreuk, nu wel op EK: 'Ontroerd'

BOXMEER - Kika van Es maakt zich op voor het EK in eigen land. De speelster van FC Twente kan eindelijk spelen op een eindtoernooi, twee keer eerder haakte ze noodgedwongen af door een blessure.

"In 2014 heb ik een dubbele beenbreuk opgelopen, daar ben ik heel lang herstellende van geweest", zegt Van Es in het Omroep Brabant-programma Brabantse Leeuwinnen. "Nog steeds moet ik er in mijn leven dagelijks rekening mee houden. Maar ik moet zeggen dat ik het nu redelijk onder controle heb. En na drie jaar is het gelukt om bij de EK-selectie te zitten."



"Ik heb het vorige WK gemist door die beenbreuk en daarvoor heb ik ook het EK gemist door een blessure", vervolgt Van Es. "Ik werd in de wedstrijd tegen Griekenland onderuit geschopt. Ik probeerde met de bal door te dribbelen, toen kwam een speelster op mij invliegen. Toen knakte mijn onderbeen doormidden."



Ontroerd

"Voetbal is mijn alles. Op het moment dat het niet kan, valt je hele leven uit elkaar", aldus de voormalig speelster van PSV. De oproep voor de EK-selectie was daardoor extra mooi. "Heel erg speciaal."



"Ik was ontroerd. Ik heb er zo lang voor gevochten. Als dan het verlossende woord naar buiten komt dat je bij de selectie zit, dan raakt dat je wel. Dan ga je er nog een keer over nadenken wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik ben zo blij dat het gewoon gelukt is."