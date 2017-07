Elektriciteit tanken kan op steeds meer plaatsen in Brabant

GEMERT - In Gemert-Bakel is de eerste van ongeveer 2000 oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. Binnen twee jaar moeten ze er allemaal staan in de provincie.

Brabant gaf de opdracht na een openbare aanbesteding aan de combinatie Heijmans-Nuon. Zij waren financieel het aantrekkelijkst, omdat de provincie niet bij hoeft te betalen. En de elektriciteit van de oplaadpaal is voor de automobilist ongeveer gelijk aan de prijs van de elektriciteit van zijn of haar stopcontact thuis.



Enorme vlucht

Heijmans en Nuon blijven de eerste tien jaar eigenaar van de palen. Zij denken in tien jaar tijd de investering terug te verdienen omdat het aantal elektrische auto’s de komende jaar een enorme vlucht zal nemen. Burgers kunnen bij hun gemeente een aanvraag indienen voor een paal bij hun straat. Inmiddels zijn er 160 aangevraagd.



De eerste paal werd aangevraagd door Wout Leenders aan het Laarveld in Gemert. Leenders rijdt een Tesla en kan vanaf nu voor zijn deur zijn auto opladen. “Ik ben op het moment de enige elektrische rijder in de straat. Maar ja, in de toekomst zal ik de paal met anderen moeten delen.”