Miljoenen mensen zien keiharde reclame over appen in de auto

TILBURG - Je kon er deze week op sociale media niet omheen: het keiharde, eerlijke filmpje van Interpolis over de gevolgen van appen en bellen achter het stuur. Het filmpje raakte veel mensen en werd in 48 uur tijd dan 2,5 miljoen keer bekeken op Facebook en Twitter. Ook waren er duizenden reacties op het filmpje.

De reclame van de verzekeraar uit Tilburg lijkt 'grappig' te beginnen met mensen die op een testparcours proberen de auto te besturen terwijl ze aan het rommelen zijn met hun telefoon. Dat gaat allesbehalve goed en ze raken meerdere obstakels met hun auto, slippen uit de bocht of slingeren over de weg.



Vervolgens gaan ze in gesprek met Koen. Hij vertelt ze emotioneel hoe hij al 'klooiend' met z'n carkit vol op een stilstaande auto botste. Hierbij kwam een kind om het leven.



App tegen appen in auto

Uit cijfers van Interpolis blijkt dat 89 procent van de automobilisten wel eens naar zijn of haar telefoon grijpt. Om dit tegen te gaan, zijn er meerdere apps die het smartphone gebruik.



Volgens Interpolis hebben dit soort apps succes: "Uit een steekproef onder 6000 klanten die de AutoModus-app sinds april vorig jaar gebruiken, blijkt nu dat deze groep gemiddeld 25 procent minder schade heeft", aldus de verzekeraar.