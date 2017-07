Vreemdeling gevonden bij inval NAC-sponsor Azimi

BREDA - De politie, die samen met de gemeente Sluis en inspecteurs van de Voedsel– en Warenautoriteit (SZW) woensdag een inval in het hotel van de Azimi-broers deed, heeft tijdens de inval een vermoedelijk illegale werknemer gevonden. Het gaat om een 18-jarige man uit Egypte.

De Egyptenaar is opgepakt en wordt het land uitgezet. Er wordt nog onderzocht in welke hoedanigheid hij voor de Azimi-broers werkte. Ook bleken er bouwkundige tekortkomingen aan het gebouw te zijn, was de voedselveiligheid niet op orde en werd de arbeidstijdenwet overtreden, dat meldt Paul van der Burg, woordvoerder bij de Inspectie SZW.



De Azimi-broers zijn in Nederland bekend door hun gulle gift van 110.000 euro aan NAC. In België zijn de twee beroemd door hun deelname aan een reallifesoap. In ‘The Sky is the Limit’ volgen kijkers het leven van de miljonairs.