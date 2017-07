Patrick reed voorop in de stoet rouwwagens van MH17: 'Daar denk ik nog iedere dag aan'

Patrick Kivits denkt nog iedere dag aan het moment dat hij voorop reed in de stoet met rouwwagens. (foto: Omroep Brabant)

WAALWIJK - Maandag is het drie jaar geleden dat het toestel MH17 werd neergeschoten in Oekraïne. 298 mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie vijftig Brabanders. Voor velen zal het voelen als de dag van gisteren. Zo ook voor Patrick Kivits uit Waalwijk. Hij reed voorop in de stoet rouwwagens. Een moment, dat Patrick nooit zal vergeten.

Met dit document blikken we samen met Patrick terug op drie jaar geleden.



Het werkt het beste op je laptop of computer. Vergeet niet het geluid aan te zetten.