Joshua Brenet met Ruud van Nistelrooy op het veld: 'Carrière waar iedereen van droomt'

EINDHOVEN - Joshua Brenet mikt komend seizoen op een basisplaats bij PSV. De verdediger is er klaar voor om Santiago Arias of Jetro Willems op te volgen bij de eerste elf van de Eindhovenaren. "Moet er gewoon staan."

Arias en Willems worden al lange tijd in verband gebracht met een transfer. Brenet is klaar om een backpositie in te vullen. "Natuurlijk. Daar werk je hard voor. Ik wil graag eerste back worden. Zolang ze hier nog zijn is het concurrentie. Maar in je achterhoofd denk je wel aan het geval dat ze weg zijn, dan moet je er gewoon staan."



Mochten Arias en Willems allebei vertrekken, raakt PSV nog meer ervaring kwijt. Brenet ziet het vertrek van jongens als Andres Guardado en Jetro Willems als een gemis. "Maar jonge jongens staan nu op en laten hun kwaliteiten zien. Ze laten zien dat ze kunnen aanhaken. Het is te hopen dat er veel mensen van hun gaan genieten."



Tijdens het trainingskamp is Ruud van Nistelrooy een opvallende verschijning op het veld. De voormalig spits laat zich gelden als trainer. "Niet alleen bij de aanvallers, ook bij de verdedigers en middenvelders. Hij is zeer nadrukkelijk aanwezig. Hij heeft een hele carrière achter zich en dat wil hij ons meegeven. Het is prachtig hoe hij met ons meeleeft en ons alles wil aanleren. Het is een goede persoon om mee te babbelen, een grappenmaker.""En hij is nog steeds goed. Hij heeft genoeg kwaliteiten. Schopt soms een balletje mee", aldus Brenet. "Hij heeft een carrière waar iedereen van droomt."