Koen de Kort genoot van vele Nederlandse wielerfans: 'Een grote muur van lawaai'

LIEMPDE - Koen de Kort is momenteel actief in de Tour de France. In 2015 reed hij ronde van Frankrijk ook, toen was de start in Nederland. Een 'onvergetelijke' ervaring.

Naam: Koen de Kort

Geboortedatum: 8 september 1982

Geboorteplaats: Liempde

Tour de France: 2015

Moment om te herinneren: proloog in Utrecht



Je bent actief in deze Tour de France, maar wat is je mooiste herinnering ooit aan de Tour?

"De proloog in Utrecht, dat was echt een hoogtepunt voor mij. Er waren zoveel mensen, zoveel Nederlandse wielerfans. Echt nog een hele tijd na die proloog had ik een piep in mijn oren van het lawaai dat de fans langs de weg maakten. Onvergetelijk."



Krijg je dan iets mee van wat de mensen schreeuwen?

"Vaak hoor ik het wel. Maar nu was het veel tegelijk, het was een grote muur van lawaai. Het was de hele tijd: 'Koen, Koen, Koen'. Als iedereen dat tegelijk roept, dan kun je dat onmogelijk missen. Het was echt ontzettend veel lawaai en een geweldige sfeer."



Veel Nederlanders langs de weg, maar natuurlijk ook familie van jou. Weet je dan waar ze staan en zie je ze?

"Ik had natuurlijk voor de tijdrit begon al wat rondjes gereden, het parcours verkend. Toen stonden er al veel mensen. Ik had ook gehoord dat er wat familieleden stonden. Achteraf hoorde ik van veel meer vrienden en familie dat ze er ook bleken te zijn, dat wist ik niet."



De proloog was onvergetelijke ervaring voor je, ook sportief gezien?

"Het was geen goede uitslag, maar ik heb er wel van genoten. Ik heb geen idee hoeveelste ik was. Het was niet om over naar huis te schrijven, maar de ervaring wel."