Distributiecentrum Primark in Roosendaal officieel geopend

ROOSENDAAL - In Roosendaal is vrijdagmiddag het nieuwe distributiecentrum van de Ierse kledingketen Primark geopend. In het enorme complex van in toaal bijna 90-duizend vierkante meter werken nu zo'n 225 mensen. Het aantal banen gaat nog groeien naar 400.

Vanuit het distributiecentrum op bedrijventerrein Borchwerg 2 in Roosendaal worden de Primark-winkels in Frankrijk en Italië bevoorraad.



Ambassadeur

Bij de opening werd het lint werd doorgeknipt door Kevin Kelly, ambassadeur van Ierland in Nederland, provinciebestuurder Bert Pauli en wethouder Hans Verbraak van de gemeente Roosendaal. In september 2015 werd met de bouw van het centrum gestart en het is sinds januari dit jaar volledig in bedrijf.



Primark heeft 340 winkels in elf landen en heeft meer dan 70.000 werknemers. De eerste Primarkwinkel in de VS ging open in september 2015 en de eerste winkel in Italië in april 2016.