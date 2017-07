Zeeleeuwen kunnen eindelijk hun nieuwe verblijf in

HILVARENBEEK - Zeeleeuwen in de Beekse Bergen mochten vanaf vrijdagmiddag in hun nieuwe verblijf. Het verblijf werd onder toeziend oog van enthousiast publiek en een VN-ambassadeur geopend. De dieren voelden zich al snel thuis en zwommen vrolijk rond.

De Beekse Bergen heeft voor het eerst sinds de oprichting van het safaripark zeezoogdieren. De zeven dieren arriveerden half juni, maar toen was het nieuwe verblijf nog niet klaar en werden ze tijdelijk ondergebracht in een kleiner bassin.

Nog eens proberen

Zes zeeleeuwen lieten zich door een lekker vet visje verleiden om in een transportbox te klimmen. Zo werden ze in het safaripark van het ene naar het andere verblijf gebracht. “De zevende zeeleeuw vond het wel prima en was op geen enkele manier in de box te krijgen. Hij zwemt nu nog in het tijdelijke verblijf”, vertelt een woordvoerster van de Beekse Bergen. “Ach ja, we proberen het gewoon nog een keer. Het is niet heel erg dat hij daar nog zit.”

Uiteindelijk worden ze na een tijdje toch weer herenigd met elkaar. “Als ze straks gewend zijn, dan gaat het hek open en komen ze elkaar zo weer tegen. Dan hebben ze in totaal tien hectare water en grond waar ze zich kunnen vermaken."

Plastic soep

De VN-ambassadeur was bij de opening aanwezig om het startsein te geven van een educatief project over plastic soep. “Kinderen maken op allerlei manieren kennis met plastic soep in de oceanen en wat dat betekent voor zeezoogdieren. Ook op het strand is plasticafval een probleem. Wij vonden het een erg mooie boodschap om ze mee te geven."