Wie zijn de Brabantse Leeuwinnen op het EK voetbal in eigen land?

EINDHOVEN - Het EK vrouwenvoetbal begint zondag met een wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. Wie zijn de Brabantse troeven in de selectie van de Oranje Leeuwinnen?

Daniëlle van de Donk

Sinds 2015 speelt Daniëlle van de Donk bij de Engelse club Arsenal. De aanvallende middenvelder uit Valkenswaard speelde in het verleden bij Willem II en PSV/FC Eindhoven.



Van de Donk ziet Duitsland als grote favoriet, waar ze met Oranje gaat eindigen is de vraag. "Geen idee, dat is echt afwachten." Ook de rol die ze zelf gaat vervullen is nog niet helemaal duidelijk. "Ik weet het nog niet. Maar dat is niet heel vervelend. Het zal ergens op het middenveld zijn. Maar of het meer verdedigend is of echt als nummer tien, dat gaan we zien."



Kika van Es (25) ontbrak op het afgelopen WK door een dubbele beenbreuk, ook het EK daarvoor ging aan de voormalig speelster van PSV voorbij. Deze zomer maakte de voetbalster uit Boxmeer de overstap van Achilles '29 naar FC Twente en kan ze haar debuut maken op een eindtoernooi."Ik was ontroerd", zegt Van Es. "Ik heb er zo lang voor gevochten. Als dan het verlossende woord naar buiten komt dat je bij de selectie zit. Dan raakt dat je wel. Dan ga je er nog een keer over nadenken wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik ben zo blij dat het gewoon gelukt is."Al acht jaar zit Angela Christ bij het Nederlandse team, ze hoeft echter niet te rekenen op een hoofdrol bij Oranje. De 26-jarige goalie van PSV speelde in acht jaar tijd zestien interlands, ze moet waarschijnlijk genoegen nemen met een rol als reserve achter eerste keepster Sari van Veenendaal."Ik heb in 2009 het EK meegemaakt, in 2013 het EK en in 2015 het WK en nu aankomend toernooi. Je hoopt dat je minuten gaat maken, maar ik ga vooral genieten. We zijn met drie goede keepers en er kan er maar eentje spelen, dat is het lastige van een keeper. En als je realistisch kijkt gaat het moeilijk worden om te spelen", zegt de Eindhovense Christ. Toch geniet ze. "Ja, het is echt geweldig."Naast de drie geboren Brabantse speelsters zijn er nog twee voetbalsters met een link naar Brabant. Jackie Groenen is geboren net over de grens van Nederland, in Poppel. Als voetbalster begon ze bij GSBW in Goirle, voor ze als prof aan de slag ging in Duitsland was ze actief voor vv Riel, Wilhelmina Boys en SV Rood-Wit Veldhoven. Nu speelt ze voor 1. FFC Frankfurt. Ze was eerder al actief op een EK, toen als judoka.Naast Christ is er nog een speelster van PSV in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman. De in Maastricht geboren Vanity Lewerissa moet het bij Oranje vooral nog doen met invalbeurten.