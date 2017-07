FC Den Bosch en supporters werken aan alternatief voor gesloten supportershome

DEN BOSCH - FC Den Bosch en Stichting Met Heel Mijn Hart gaan op zoek naar een passend alternatief voor het supportershome dat wordt gesloten. De alternatieve locatie komt onder aansturing van de club en is bij de start van het nieuwe seizoen klaar. Dat meldt de club vrijdag.

Het huidige supportershome Blue White Home wordt op last van de gemeente gesloten. De locatie is, net als het zogenoemde M-plein, een ‘vrijplaats voor drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing’.



Het nieuws over de sluiting schoot bij Stichting Met Heel Mijn Hart in het verkeerde keelgat. Voorzitter Christian Stundebeek liet weten nooit iets van de gemeente te hebben gehoord. De stichting herkent zich ook niet in het beeld dat door de gemeente is geschetst.

Eten en drinken

FC Den Bosch heeft de afgelopen week gesprekken gevoerd met de gemeente en de stichting. De uitkomst van die gesprekken is dat naar een passend alternatief wordt gezocht. Op deze alternatieve locatie kunnen fans samen komen om iets te eten en drinken voorafgaand aan thuiswedstrijden van FC Den Bosch.