Drie jaar na rampvlucht MH17: onthulling monument met herdenkingsbos vanmiddag live

VIJFHUIZEN - Het is vandaag 17 juli, precies drie jaar geleden dat het toestel MH17 boven Oekraïne werd neergehaald. 298 mensen kwamen om het leven. Onder hen vijftig Brabanders. In Vijfhuizen wordt tijdens de herdenking een nationaal monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Het monument bestaat uit verschillende soorten bomen. Die vormen een herdenkingslint met zonnebloemen eromheen. In het midden ligt een openluchttheater waar plaats is voor ongeveer vijfhonderd mensen.



Herdenking live

Bij de herdenking zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Màxima aanwezig.



