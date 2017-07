Hoogste zweefmolen ter wereld staat nu in Uden (en de burgemeester durft er niet in)

UDEN - Een wereldprimeur voor Uden. De hoogste mobiele zweefmolen ter wereld draaide daar vrijdagmiddag voor het eerst rondjes. De Flyer is maar liefst tachtig meter hoog. Vanuit de lucht kun je tientallen kilometers ver kijken. Als je erin durft, tenminste.

En erin durven, dat is nog wel een dingetje. Met angstige gezichten staan veel kermisbezoekers omhoog te turen. Burgemeester Henk Hellegers van Uden mag mee in het allereerste officiële ritje. Maar na een fotomomentje stapt hij snel weer uit.



De mensen die wél in de Flyer durven, komen er blij weer uit. "Het was best hoog", zegt een meisje. "En je kon heel ver kijken."De Mega Kermis Uden is de op één na grootste kermis van onze provincie en duurt tot zondag 23 juli. Er staan zo'n negentig attracties. Volgende week vrijdag start de allergrootste kermis van de Benelux, in Tilburg.