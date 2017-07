Kolonel Korps Commandotroepen 'diep geraakt' door berichtgeving over slechte wapens

ROOSENDAAL - Kolonel Jelte Groen van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal is ‘diep geraakt’ door de berichtgeving dat wapens en middelen in zo’n slechte staat verkeren dat er ‘levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan’. Hij schrijft dat in een verklaring namens zijn ondercommandanten.

RTL Nieuws bracht vrijdag een brandbrief naar buiten. Daarin stond dat er van alles mis is met onder meer vuurwapens, nachtkijkers en radioapparatuur van de commando's.



Kolonel Groen erkent dat er problemen met materieel zijn, maar is het niet eens met de beeldvorming die volgens hem is ontstaan. Het gaat de kolonel onder meer om een geïnterviewde commando die zegt: "Het is zelfs crimineel als je het mij vraagt, omdat je weet wat de risico's zijn voor mensen die op missie gaan."



Groen is alleen nogal tegenstrijdig. In een interne mail, in handen van RTL, zegt hij wat anders. 'De afgelopen week heb ik van een aantal zeer ervaren sergeant-majoors een brandbrief ontvangen. In deze brief is een aantal zorgpunten onder mijn aandacht gebracht die volkomen terecht zijn en die ik goed begrijp', schrijft hij hierin.



'Nog altijd hoge waardering'

In de verklaring staat echter dat hij zich niet in het geschetste beeld herkent. "Dit is niet hoe wij onze problemen oplossen. Al onze mensen zijn volledig in staat om hun opdrachten uit te voeren. De krijgsmachtbrede materieelproblematiek is overal bekend, maar onze operaties wereldwijd krijgen nog altijd zeer hoge en internationaal waardering'", aldus Groen.



De commando's zijn de elite-eenheid van de landmacht met als thuisbasis Roosendaal. Ze voeren met kleine eenheden operaties uit in vijandelijk gebied. Ze zijn de afgelopen jaren onder meer ingezet in Irak, Afghanistan en Mali. Met al het ondersteunend personeel telt het korps bijna zeshonderd man.