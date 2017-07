Auto vliegt spontaan in brand op A16 bij Breda

BREDA - Een auto is vrijdagavond op de A16 bij Breda spontaan in brand gevlogen. De bestuurster zag rook en kon de auto op tijd op de vluchtstrook zetten.

Korte tijd later stond de motorkap van de auto in brand. De brandweer van Ulvenhout was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto uitbrandde.

Niemand raakte gewond. De auto is weggetakeld.