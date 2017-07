Drugs en alcohol: stapjeugd uit Deurne babbelt er maar mondjesmaat over

DEURNE - Hoe zorg je dat jongeren gaan nadenken over hun alcohol- en drugsgebruik? In Deurne proberen ze het met een campagne op de Markt. Politie, GGD, Novadic-Kentron stonden daar vrijdagavond om met jongeren te praten. Maar of het werkt?

De Deurnese actie heet Fris de zomer in. Maar veel fris hebben de jongeren die vrijdagavond in het Deurnese centrum rondlopen toch niet gedronken. De meesten staan al uren in de kroeg, om te vieren dat het zomervakantie is.



Wat is het probleem?

Wethouder Marnix Schlösser is een van de initiators van de campagne. Hij maakt zich grote zorgen over het toegenomen harddrugsgebruik in Deurne, vooral onder minderjarigen.



Maar de experts zien andere problemen. Wijkagent Luc Dirckx ervaart de meeste overlast van jongeren die alcohol gebruiken. En dat Deurnese jongeren massaal aan de cocaïne zitten, zoals de wethouder beweert, herkennen de verslavingsexperts van Novadic-Kentron ook niet.



Maar goed. Jongeren. Daar gaat het vrijdagavond dus over. Veel jeugd komt er niet af op de vrachtwagen. Zo af en toe komen wat jongeren een gratis flesje water halen, handig tussen de biertjes door. Bijna allemaal zijn ze boven de 18, want anders komen ze de Deurnese kroegen niet in.



Quiz: wat weet jij over drugs?

Maar toch, zo af en toe stapt een groepje al dan niet aangeschoten jongeren de vrachtwagen in. Daar krijgen ze een quizje van Novadic-Kentron voorgeschoteld. (Weet jij alle antwoorden? De goede antwoorden staan onderaan dit artikel.)



De meeste jongeren in de bus blijken behoorlijk 'braaf' op drugsgebied. Zo af en toe stellen ze een vraag. Over lachgas bijvoorbeeld. Is dat schadelijk?Zaterdag staan politie, GGD en Novadic-Kentron er weer. Dan vooral gericht op winkelende ouders. Want ouders hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat kinderen jong aan alcohol of drugs beginnen.Antwoorden: 1. Waar, 2. Cannabis, 3. EHBO inschakelen of 112 bellen, 4. Niet waar, 5. Niet waar, 6. Niet waar, 7. Niet waar.