Man aangereden tijdens laden kippen voor transport

OSS - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden bij een pluimveebedrijf in de Vorstengraflaan in Oss. Dit gebeurde tijdens het laden van kippen voor transport.

Het slachtoffer werd volgens de politie in de stal geraakt door een kleine 'loader', die bij het laden gebruikt wordt. Vanwege het bedrijfsongeluk werden naast de politie een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen.



Aanspreekbaar

Het slachtoffer is met de ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend. Volgens de politie was hij wel aanspreekbaar.



De arbeidsinspectie onderzoekt hoe ongeluk kon gebeuren. De medewerkers van de voormalige arbeidsinspectie zouden volgens de politie 's nachts nog ter plaatse komen.