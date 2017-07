Vechtpartij tijdens kermis Oisterwijk, man gewond naar ziekenhuis

OISTERWIJK - Bij een opstootje op de parkeerplaats aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk is een man in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld. Volgens getuigen ging hier een opstootje op de kermis aan vooraf.

De man zou door een tiental flink zijn toegetakeld. Zes politiewagens werden opgeroepen om de boel te kalmeren.



Flink letsel

Het slachtoffer is met flink letsel aan zijn gezicht in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



De politie onderzoekt de vechtpartij.