Drie doden bij ongeluk auto op afrit A73 Haps

HAPS - Op de afrit Haps van de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen zijn zaterdagochtend drie mensen om het leven gekomen. Zij zaten allemaal in dezelfde auto. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.

Volgens de politie vloog de auto uit de bocht en belandde die daar tegen een boom.



Een gewonde

De drie doden zijn allemaal volwassenen. In de auto zat ook een vierde persoon. Die overleefde het ongeluk, maar is gewond.



De afrit van de A73 is vanwege het dodelijke ongeluk afgesloten. Wie naar Haps moet, wordt aangeraden te rijden via Cuijk en daar te keren.