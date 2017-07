Michael van Gerwen heeft maar elf minuten nodig voor 6-0 zege

LAS VEGAS - Zijn eerste pijl op een dubbel ging mis, maar daarna was bijna alles raak voor Michael van Gerwen. In elf minuten was hij vrijdagavond klaar met zijn achtste finaleduel tijdens de US Darts Masters. Tegenstander Chris White stapte met een 6-0 nederlaag van het podium.

Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een 132-finish. Terwijl White nog op 267 stond, gooide Van Gerwen twee keer een bullseye om vervolgens met dubbel zestien te eindigen.



Finaledag

Van Gerwen speelt op de finaledag in de kwartfinale tegen Dave Richardson. In een eventuele halve finale is een ontmoeting mogelijk met Dawson Murschell. De 21-jarige Canadees maakte indruk door de als vierde geplaatste James Wade te verslaan (6-5). In de kwartfinale staat hij zaterdag eerst nog tegenover de Welshman Gerwyn Price.