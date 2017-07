Tilburgers drijfnat opgepakt na inbraak in Dolfinarium

HARDERWIJK - Drie mannen uit Tilburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat ze hadden ingebroken in het Dolfinarium in Harderwijk. Dat meldt de politie zaterdagochtend. Het drietal sloeg op de vlucht via het terrein van een naastgelegen roeivereniging.

De mannen, twee van 23 en een van 27 jaar oud, werden dankzij getuigen en een politiehelikopter alsnog opgespoord. De helikopter achterhaalde de locatie van een van de 23-jarige mannen. De andere twee inbrekers werden laat in de nacht op aanwijzen van getuigen ingerekend op het station, waar ze opvielen omdat ze in drijfnatte kleren rondliepen.



De drie mannen zitten vast.