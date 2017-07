Mishandelling na 'complimenteren' vriendin

TILBURG - Een 27-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld op de Telegraafstraat in Tilburg. Hij kreeg ruzie met twee mannen die opmerkingen maakten richting zijn vriendin. Die vonden ze volgens de politie 'een knappe en lekkere meid'.

Het slachtoffer stond voor een broodjeszaak, toen de ruzie ontstond.



Toen hij wat van de opmerkingen zei, werd hij twee keer met een gebalde vuist in zijn gezicht geslagen. Daardoor viel hij op de grond. Agenten hebben op basis van getuigen twee Tilburgers van 20 en 21 aangehouden. Zij maakten deel uit van een groepje van drie of vier man die de opmerkingen maakte.