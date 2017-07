Veel asbest op de grond op camping Fort Oranje, 'maar het is niet gevaarlijk'

RIJSBERGEN - Op het terrein van camping Fort Oranje in Rijsbergen is tijdens het slopen van tientallen caravans asbest vrijgekomen. Op sommige plekken ligt het asbest al weken op de grond. Het asbest is echter niet gevaarlijk.

Dat zegt Louise Schneider namens de Veiligheidsregio, die het beheer van de camping doet. "Het dwarrelt niet door de lucht." Het asbest zat volgens Schneider vooral in de wanden van de caravans en de bijgebouwen.



"Op het moment dat de caravans worden opgepakt en afgevoerd, komt het bloot te liggen." De gebieden waar asbest ligt, zijn met hekken en gele linten afgezet. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest haalt het zo snel mogelijk weg.



Volgens Schneider is er bij het verwijderen van de caravans geen asbest kapot gegaan. "Als het breekt, is het gevaarlijk, maar dat is niet gebeurd."



Sluiting

Er worden 150 leegstaande en kapotte caravans van de camping verwijderd om de brandveiligheid te bevorderen. In juni kondigde de gemeente aan de camping te zullen sluiten. De gemeente Zundert nam kort daarna per direct het beheer van de camping over.