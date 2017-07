Ganzen zorgen voor veel overlast in Brabant, maar hoeveel leven er hier eigenlijk?

BOXTEL - De soepgans, de grote Canadese gans of de grauwe gans. Allemaal worden ze zaterdag tijdens de zomerganzentelling geteld in onze provincie. Het provinciebestuur wil graag weten hoeveel ganzen er in Brabant zijn. Ganzen zorgen namelijk voor schade en het bedrag van die schade mag niet te hoog worden.

Vanuit het Ministerie van Economische zaken is er het Faunafonds. Zij zorgen voor een schadevergoeding als ganzen schade aanrichten bij boeren. Ganzen eten bijvoorbeeld een stuk land kaal en daar heeft een boer last van. Maar zo zegt Thomas van Gelen, jager bij wildbeheereenheid Moergestel, dat fonds heeft een plafond. "En dat plafond wil je het liefst zo laag mogelijk houden."



Maar er zijn nog meer redenen waarom Van Gelen en andere jagers en natuurbeheerders zaterdag door de provincie trekken om ganzen te tellen. "We willen ook weten hoe het aantal ganzen door de jaren heen verandert. Het provinciebestuur heeft de aantallen nodig om het faunabeheerplan op af te stemmen.""Zeven ganzen eten ongeveer evenveel gras als een koe. Ze eten dus het gras op dat bedoeld is voor de koeien en dan is zo'n veld leeg en moeten de koeien naar een andere wei", legt Van Gelen uit. Maar ook in natuurgebieden zorgen ze voor vervuiling. "Als ze met z'n allen bij een ven neerstrijken en een paar nachten poepen dan krijg je verzuring van het water."Om de populatie ganzen in balans te houden worden de dieren verjaagd, doodgeschoten of worden de eieren geschud. "Als we dat doen kunnen er geen jonge ganzen geboren worden en is er dus in ieder geval geen toename." Over het maximale aantal ganzen dat er in Brabant mag zijn kan nog niks gezegd worden. Daarvoor moeten ze eerst in kaart worden gebracht.Niet alleen in Brabant werd er geteld. Ook in de rest van het land werd het aantal ganzen in kaart gebracht. Van Gelen: "We moeten alle ganzen wel in één dag tellen in het hele land want ganzen houden zich niet aan provinciegrenzen."