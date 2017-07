NAC-supporters leggen bloemen bij huis ouders Nouri

BREDA - NAC-supporters van vak G hebben zaterdag bloemen neergelegd bij het huis van de familie van Ajax-speler Nouri. De Ajacied zakte op 8 juli tijdens een oefenduel van Ajax tegen Werden Bremen in elkaar. Enkele dagen later bleek dat Nouri blijvende en ernstige hersenschade heeft opgelopen.

De NAC-supporters legden in de tuin van de familie een bloemstuk en een NAC T-shirt neer. Er ligt al een zee van bloemen in de tuin, want Ajax-supporters en aanhangers van vele andere clubs hebben in de afgelopen dagen al steun betuigd aan Nouri en zijn familie.Nouri voetbalde afgelopen seizoen met Jong Ajax in de Jupiler League. Daar kennen veel NAC-supporters hem van.Ook veel bekende voetballers en BN-ers steunen Nouri. PSV maakte een foto van de hele selectie met de tekst #staystrongappie.