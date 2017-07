Luuk Koopmans hoopt op plek achter Jeroen Zoet bij PSV

EINDHOVEN - De contouren van het 'nieuwe' PSV worden in Zwitserland langzaam duidelijker. De manier waarop Jeroen Zoet zich in een leidende rol op de training manifesteert, lijkt duidelijk te maken dat PSV de goalie binnenboord gaat houden. En dan zou Luuk Koopmans wel eens de tweede keeper kunnen worden.

Koopmans zelf ziet dat scenario wel zitten. "Dat geeft nieuwe energie en doelen voor mij om te halen en daar kijk ik wel naar uit. Op dit moment ben ik tweede keeper en ik hoop dat ik dat blijf dit seizoen. Dat zou voor mij een goede stap zijn."



Geen andere keeper

Afgelopen seizoen had Koopmans, na een langdurige blessure, natuurlijk ook nog te maken met Remco Pasveer en Hidde Jurjus. De één is vertrokken naar Vitesse, de ander verhuurd naar Roda JC. Als Jeroen Zoet blijft, wat de verwachting is, dan lijkt het er op dat PSV geen andere keeper gaat halen en Koopmans dus doorschuift.



"Die mogelijkheid is er en als dat zo is, zie ik dat als een waardering. Vorig seizoen ben ik na mijn blessure goed terug gekomen en goede wedstrijden laten zien. Ze hebben hier bij PSV het vertrouwen uitgesproken, dus dat is wel mooi."



'Eten, rusten, potje kaarten'

En dan gaat Koopmans na de ochtendtraining weer naar het hotel. Zoals iedere dag met de kabelbaan naar boven. Douchen, eten en rusten. Want een trainingskamp heeft een repeterend ritme en ook een klein beetje vrije tijd. "Dan gaan we met een paar jongens een potje kaarten."



Brave jongens

Verhalen over voetballers die tijdens trainingskampen via de regenpijp het hotel ontvluchten en stiekem de kroeg in gaan en achter de meiden aanzitten hoef je van deze PSV-selectie niet de verwachten.



"We lijken misschien brave jongens, maar op trainingskamp is er maar één ding en dat is voetballen. Maar het is in Verbier ook heel rustig, dus ik denk dat we er niet eens de mogelijkheid voor hebben hier."