Met 177 kilometer per uur over de snelweg, hardrijder raakt rijbewijs kwijt op A4

STEENBERGEN - Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De bestuurder reed op de A4 bij Steenbergen 57 kilometer per uur te hard.

Ter hoogte van Steenbergen werd de automobilist door de politie betrapt toen hij met 177 kilometer per uur over de A4 scheurde. Op de snelweg is 120 toegestaan.



De bestuurder is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.