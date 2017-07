Johan Vlemmix gaat in álle attracties op kermis Uden: 'Droom die uitkomt'

UDEN - De draaimolen, oliebollenkraam, reuzenrad en hoogste mobiele zweefmolen ter wereld. Johan Vlemmix gaat alle attracties op de kermis in Uden uitproberen. De Eindhovenaar hoopt hiermee een wereldrecord te verbreken. Bang? Dat is hij zeker niet: "Ik durf alles.”

Alle attracties van een van de grootste kermissen van Nederland in zo kort mogelijke tijd. Dat is het doel van Vlemmix die hoopt met zijn actie een wereldrecord neer te zetten.



“Van oliebollenkraam tot draaimolen en megazweefmolen. Alles ga ik doen ”, vertelt de Eindhovenaar enthousiast.Vlemmix is zeker niet bang en durft naar eigen zeggen alles. “Waarom niet? Dit is gewoon hartstikke leuk”, vindt hij. “Als kind droom je er toch al van om in alle attracties op de kermis te mogen. En eigenlijk ben ik nog een groot kind.”De Eindhovenaar begon na de opening van de Udense kermis zijn rondje langs de attracties bij de oliebollenkraam. Daarna volgde de draaimolen . Vlemmix: “Ik verheug me vooral heel erg op die hoge zweefmolen . Dat lijkt me echt leuk.”Vlemmix heeft ruime ervaring in uitdagende wereldrecordpogingen. Zo deed hij in 2010 mee aan het achtbaanrecord en probeerde toen 24 uur in een rollercoaster te zitten. Na 131 rondjes moest hij zijn poging staken.In april bivakkeerde Vlemmix 58 rondjes in het reuzenrad op de Pier in Scheveningen. Hij verbrak het wereldrecord en probeerde geld in te zamelen voor de ernstig zieke MS-patiënte Anita Smeets uit Heesch.